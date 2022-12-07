Будут ли курсировать трамваи и троллейбусы в Днепре в четверг

Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского городского совета.
Причина – проблемы с энергоснабжением.
Все автобусные маршруты по направлениям электротранспорта дополнительно усилены.
О любых изменениях сообщат дополнительно.
Читайте также:
Автор:
В Днепре на жилмассиве Парус из магазина похитили выручку и…
Национальный банк Украины выдвинул жесткие требования к работе банков во…
У Днепра завтра утром будет гололедица.
В Кривом Роге школьница провалилась под лед
В Днепре на жилмассиве Парус из магазина похитили выручку и товар.
Национальный банк Украины выдвинул жесткие требования к работе банков во время возможного блэкаута. Кроме того, НБУ инициировал внедрение "банкоматного национального роуминга".
У Днепра завтра утром будет гололедица.
В Кривом Роге школьница провалилась под лед
Жителей Днепра просят экономно расходовать электроэнергию, даже когда город вернется к плановым отключениям. Чем больше будем экономить – тем меньше свет будут отключать.
Украинских дипломатов запугивают оккультной магией.
В Днепре дети и взрослые открыли сезон опасных игр.
В Днепропетровской области в госизмене подозревают мужчину, который сливал вражеским спецслужбам информацию об обстрелах и ВСУ.
Сегодня, 7 декабря, в Днепре на улице Николая Гнатюка произошел пожар – там горел дом.
В Днепре продают шоколадку из прошлой жизни.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!