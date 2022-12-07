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Будут ли курсировать трамваи и троллейбусы в Днепре в четверг

Сегодня 18:00
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В четверг, 8 декабря, в Днепре троллейбусные и трамвайные маршруты не будут работать.

Новости Днепра про Будут ли курсировать трамваи и троллейбусы в Днепре в четверг

Об этом сообщает департамент транспорта Днепровского городского совета.

Причина – проблемы с энергоснабжением.

Все автобусные маршруты по направлениям электротранспорта дополнительно усилены.

О любых изменениях сообщат дополнительно.

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Новости Днепра про Будут ли курсировать трамваи и троллейбусы в Днепре в четвергУкраїнська Новости Днепра про Будут ли курсировать трамваи и троллейбусы в Днепре в четвергРусский

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