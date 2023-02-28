Будут ли днепряне сегодня с водой, светом и теплом: официально

По состоянию на 6:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане с теплом и водой.
Работают также все насосные повышающие станции.
В настоящее время в работе все котельные и теплораспределительные пункты (ТРП) всех теплоснабжающих предприятий города: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис», КП «Жилсервис Днепр».
За минувшие сутки аварийные бригады КП «Днепроводоканал» очистили 25 засоров на канализационных сетях, а также устранили 15 повреждений на сетях водоотведения. Среди них:
На всех 40 взятых накануне в работе объектах водоснабжения восстановлено.
Сегодня аварийные бригады КП «Днепроводоканал» также будут работать на ликвидации засоров на сетях водоотведения и обнаруженных повреждениях сетей водоснабжения. В частности, в с. Новоалександровка по ул. Луговая, жители которой без воды. В течение дня на этом объекте планируется завершить работы.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
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