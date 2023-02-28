Будут ли днепряне сегодня с водой, светом и теплом: официально

Сегодня, 28 февраля, Днепр будет со светом. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует и не прогнозируется. Импорт электроэнергии из Словакии сегодня приближается к нулю.

По состоянию на 6:00 в Днепре коммунальное хозяйство работает стабильно. Объекты критической инфраструктуры, медицинские учреждения и горожане с теплом и водой.

Работают также все насосные повышающие станции.

В настоящее время в работе все котельные и теплораспределительные пункты (ТРП) всех теплоснабжающих предприятий города: КП «Теплоэнерго», КП «Комэнергосервис», КП «Жилсервис Днепр».

За минувшие сутки аварийные бригады КП «Днепроводоканал» очистили 25 засоров на канализационных сетях, а также устранили 15 повреждений на сетях водоотведения. Среди них:

на повышающей насосной станции (ПНС) на ул. Василия Тютюнника, 11

просп. Дмитрия Яворницкого, 55.

бульвара Славы, 7

с. Новоалександровка по ул. Набережная, 56

На всех 40 взятых накануне в работе объектах водоснабжения восстановлено.

Сегодня аварийные бригады КП «Днепроводоканал» также будут работать на ликвидации засоров на сетях водоотведения и обнаруженных повреждениях сетей водоснабжения. В частности, в с. Новоалександровка по ул. Луговая, жители которой без воды. В течение дня на этом объекте планируется завершить работы. Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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