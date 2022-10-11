Будьте внимательны: задерживаются 3 поезда, которые курсируют через Днепропетровскую область

Но, несмотря на это, “Укрзалізниця” продолжает движение по стране. Железнодорожные вокзалы работают в обычном режиме. Однако некоторые поезда двигаются с задержкой.
Об этом сообщает “Укрзалізниця” в Telegram.
Так, отстают от графика следующие поезда:
Следить за задержками поездов можно на сайте, в чат-ботах (в разделе «онлайн-табло») и в приложении. Также в случае возникновения любых вопросов вы можете обратиться в контакт-центр по номеру: 0(800) 503-111.
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