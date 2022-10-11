Будьте внимательны: задерживаются 3 поезда, которые курсируют через Днепропетровскую область

Сегодня, 11 октября, утро украинцев началось с тревоги.

Но, несмотря на это, “Укрзалізниця” продолжает движение по стране. Железнодорожные вокзалы работают в обычном режиме. Однако некоторые поезда двигаются с задержкой.

Об этом сообщает “Укрзалізниця” в Telegram.

Так, отстают от графика следующие поезда:

№31 Пшемысль – Запорожье (+ 3 часа 02 минуты);

№32 Запорожье – Пшемысль (+ 0:37 минут);

№42 Львов – Днепр (+ 1 час 11 минут).

Следить за задержками поездов можно на сайте, в чат-ботах (в разделе «онлайн-табло») и в приложении. Также в случае возникновения любых вопросов вы можете обратиться в контакт-центр по номеру: 0(800) 503-111.

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