Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Будьте внимательны: в сторону Амурского моста собирается пробка из-за аварии

Будьте внимательны: в сторону Амурского моста собирается пробка из-за аварии

Сегодня 17:40
просмотров

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

Новости Днепра про Будьте внимательны: в сторону Амурского моста собирается пробка из-за аварии

На Мануйловском проспекте сегодня вечером столкнулись грузовик и легковушка.

По предварительной информации, никто не пострадал.

Но в сторону Амурского моста собирается пробка.

Будьте внимательны, если планируете ехать на правый берег.

Новости Днепра про Будьте внимательны: в сторону Амурского моста собирается пробка из-за аварии

Читайте также:

Новости Днепра про Будьте внимательны: в сторону Амурского моста собирается пробка из-за аварииУкраїнська Новости Днепра про Будьте внимательны: в сторону Амурского моста собирается пробка из-за аварииРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре фельдшер, сотрудничавший с террористами, получил 11 лет тюрьмы
    Новости Днепра
    Сегодня 17:43
    В Днепре фельдшер, сотрудничавший с террористами, получил 11 лет тюрьмы

    В Днепре судили фельдшера, который слив информацию о укрытиях и…

    В Днепре появились клумбы из пивных и водочных бутылок (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:22
    В Днепре появились клумбы из пивных и водочных бутылок (ФОТО)

    Жители Днепра придумали, как можно креативно использовать бутылки из-под водки…

    Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 17:08
    Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах Днепра

    На товары и услуги в Днепре растут цены, аренда квартир…

    В Днепре из-за веерных отключений 16 троллейбус будет ездить по другому маршруту
    Новости Днепра
    Сегодня 16:44
    В Днепре из-за веерных отключений 16 троллейбус будет ездить по другому маршруту

    В Днепре изменения в работе троллейбусов.

    Последние новости

    В Днепре фельдшер, сотрудничавший с террористами, получил 11 лет тюрьмы
    В Днепре фельдшер, сотрудничавший с террористами, получил 11 лет тюрьмы

    В Днепре судили фельдшера, который слив информацию о укрытиях и позициях ВСУ в Краматорске.

    Сегодня 17:43
    просмотров
    В Днепре появились клумбы из пивных и водочных бутылок (ФОТО)
    В Днепре появились клумбы из пивных и водочных бутылок (ФОТО)

    Жители Днепра придумали, как можно креативно использовать бутылки из-под водки и пива.

    Сегодня 17:22
    0
    просмотров
    Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах Днепра
    Не хватает мебели и старая техника: какая минимальная цена на аренду жилья в разных районах Днепра

    На товары и услуги в Днепре растут цены, аренда квартир – не исключение. Тут тоже выросла стоимость, но вот улучшилось ли при этом состояние самого жилья – вопрос открытый. Журналисты dnepr.info решили узнать сколько теперь просят за аренду однокомнатной квартиры…

    Сегодня 17:08
    просмотров
    В Днепре из-за веерных отключений 16 троллейбус будет ездить по другому маршруту
    В Днепре из-за веерных отключений 16 троллейбус будет ездить по другому маршруту

    В Днепре изменения в работе троллейбусов.

    Сегодня 16:44
    просмотров
    УПЦ МП должна изменить название и указать принадлежность к россии, – решение КС
    УПЦ МП должна изменить название и указать принадлежность к россии, – решение КС

    Конституционный суд признал соответствующим Конституции закон, согласно которому Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название и указать свою принадлежность к россии.

    Сегодня 16:03
    0
    просмотров
    В Кривом Роге из-за отравления алкоголем умерла 1-летняя девочка
    В Кривом Роге из-за отравления алкоголем умерла 1-летняя девочка

    В Днепропетровской области из-за отравления алкоголем умерла 1-летняя девочка. Ее мать подозревают в халатности.

    Сегодня 15:49
    0
    просмотров
    Как будут работать «пункты несокрушимости» в Днепре и области на новогодние праздники
    Как будут работать «пункты несокрушимости» в Днепре и области на новогодние праздники

    В Днепропетровской ОВА рассказали, как будут работать "пункты несокрушимости" во время новогодних праздников

    Сегодня 15:43
    просмотров
    В Днепре десятки домов остались без воды из-за ремонтных работ
    В Днепре десятки домов остались без воды из-за ремонтных работ

    Некоторые дома в Днепре без водоснабжения.

    Сегодня 15:06
    просмотров
    В Днепре на Гидропарковой горела квартира в многоэтажке
    В Днепре на Гидропарковой горела квартира в многоэтажке

    В Днепре горела квартира на девятом этаже многоэтажки.

    Сегодня 14:34
    1
    просмотров
    Хотел удивить девушек: на Днепропетровщине юноша взорвал гранату посреди проспекта
    Хотел удивить девушек: на Днепропетровщине юноша взорвал гранату посреди проспекта

    В Кривом Роге посреди проспекта раздался взрыв.

    Сегодня 14:28
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх