Будьте внимательны: в сторону Амурского моста собирается пробка из-за аварии

Будьте внимательны, если планируете ехать на правый берег.

Но в сторону Амурского моста собирается пробка.

По предварительной информации, никто не пострадал.

На Мануйловском проспекте сегодня вечером столкнулись грузовик и легковушка.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

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