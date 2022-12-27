Будьте внимательны: в сторону Амурского моста собирается пробка из-за аварии

На Мануйловском проспекте сегодня вечером столкнулись грузовик и легковушка.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Но в сторону Амурского моста собирается пробка.
Будьте внимательны, если планируете ехать на правый берег.
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