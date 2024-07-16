Будьте внимательны на дорогах: в Днепре из-за экстренных отключений света не работает почти половина светофоров

Из-за отключения электроэнергии в Днепре не работают 125 светофорных объектов
По городу не работает более 50% светофорных объектов. Значительная часть из них – в центральной части города.
На некоторых тяжелых участках работают регуллировщики, но далеко не повсюду.
Будьте внимательны при движении и учитывайте дорожные обстоятельства и знаки.
Напомним, сегодня, 16 июля, были введены аварийные отключения. Поэтому ряд потребителей без света, а графики не действуют.
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