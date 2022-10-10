Будьте в укрытиях: в сторону Кривого Рога двигаются дроны-«мопеды»

Сегодня российские оккупанты с самого утра терроризируют украинцев массированным ракетным ударом.

К сожалению, есть разрушения, попадания в объекты инфраструктуры, погибшие и раненые. Уже россияне выпустили 75 ракет по Украине, из них 41 наша ПВО уничтожила.

Но тревога продолжается – поэтому есть опасность повторных атак. Так, Александр Вилкул, начальник военной администрации Кривого Рога, сообщил, что в сторону города летят иранские дроны-«мопеды».

Потому, пожалуйста, будьте в безопасном месте.

Внимание! Есть подтвержденная информация о движении дронов-«мопедов» в нашу сторону. Не выходим из укрытий! – написал Вилкул.

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