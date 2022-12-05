Будьте в укрытиях, большая угроза ракетного удара, – Лукашук

Сейчас красная – почти вся Украина. Также некоторые Telegram-каналы пишут о запусках российских ракет.

В Днепре и области в 12.47 объявили воздушную тревогу.

В воскресенье, 4 декабря, в 17:25 на линию «101» сообщили,…

Сегодня, 5 декабря, в Днепре и области действуют стабилизационные отключения.

Следует помнить, что за вырубку деревьев без разрешения можно понести…

В Днепропетровской области с 19 ноября ищут двух несовершеннолетних школьников.

Как сегодня выглядит первый «кинотеатр» Днепра (ФОТО) В Днепре есть масса кинотеатров, но расположены они все преимущественно в торговых центрах. В начале прошлого века в городе насчитывалось несколько зданий, специально приспособленных для показа фильмов, но до наших дней они не «дожили». А вот помещение, где впервые в… просмотров

Из соли, риса и цветочного вазона: как сделать обогреватель и грелку на случай отключения тепла в Днепре В домах жителей Днепра во время отключений электроэнергии может пропадать и отопление. Как не замерзнуть пока нет света и при этом использовать подручные средства для обогрева – разбирались журналисты dnepr.info. просмотров

В Днепре во время пожара в тубдиспансере погиб мужчина У Дніпрі в тубдиспансері на вулиці Бехтерєва знайшли тіло обгорілого чоловіка. просмотров

Будут судить: на Днепропетровщине мужчины пилили деревья без разрешительных документов Следует помнить, что за вырубку деревьев без разрешения можно понести наказание – от штрафа до лишения свободы. 0 просмотров