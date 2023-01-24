Будьте осторожны в темноте: в Кривом Роге сбили 18-летнюю девушку и 64-летнего мужчину

К сожалению, из-за ракетных ударов рф по энергетической инфраструктуре все области Украины вынуждены экономить электроэнергию.

Поэтому очень часто на улицах не включают освещение, что становится причиной аварий.

Так, в Кривом Роге недавно сбили 18-летнюю девушку и 64-летнего мужчину.

Об этом пишет издание «Свои».

На бульваре Вечернем Daewoo Nubira сбил 18-летнюю девушку на пешеходном переходе. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и травмой руки. Если кто-то видел момент ДТП, сообщите в полицию: 097-663-64-00 (следователь по ДТП).

Также на Владимира Великого Volkswagen Vento наехал на 64-летнего мужчину. Пенсионер пересекал дорогу не по переходу. Его госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом ноги.

Дорогие днепряне, будьте осторожны в темное время суток. Обязательно обозначьте себя на дороге, например, фликерами, соблюдайте правила дорожного движения!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Передовой столкнулись фура и ВАЗ: легковушка загорелась.

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