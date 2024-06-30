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Будьте осторожны: на Днепропетровщине ядовитые пауки кусают людей

Сегодня 17:00
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В Днепропетровской области зарегистрировали несколько обращений по поводу укусов ядовитых пауков.

Новости Днепра про Будьте осторожны: на Днепропетровщине ядовитые пауки кусают людей

Об этом сообщает ГУ «Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава» в соцсетях.

В связи с потеплением климата в области регистрируются укусы ядовитых пауков. В июле прошлого года в наше учреждение с целью определения видового состава ядовитого паука каракурта обратилась жительница города Никополь, — говорится в сообщении областного центра.

Особенно опасен для человека паук каракурт или «черная вдова». Укус каракурта не очень болезненный. На месте укуса можно увидеть небольшую красную точечку, в ней две крошечные белые точки, следы от введения яда.

Человек может сразу не заметить изменения в состоянии. Но уже через 15 минут появляются первые симптомы: нарушение дыхания и сердечной деятельности, изменения в сознании, панический страх.

Также опасны для людей тарантулы, ангиопы и черный эрезус.

Новости Днепра про Будьте осторожны: на Днепропетровщине ядовитые пауки кусают людей

После укуса паука следует сделать несколько простых шагов.

Мерами предосторожности по недопущению укусов ядовитых пауков являются:

  • повышенное внимание при работе на приусадебных участках, огородах, на отдыхе;
  • само и взаимообзоры.
  • Не паниковать;Пить много воды;
  • Срочно обратиться к семейному врачу для своевременного назначения симптоматического лечения.

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Новости Днепра про Будьте осторожны: на Днепропетровщине ядовитые пауки кусают людейУкраїнська Новости Днепра про Будьте осторожны: на Днепропетровщине ядовитые пауки кусают людейРусский

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