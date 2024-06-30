Будьте осторожны: на Днепропетровщине ядовитые пауки кусают людей

В Днепропетровской области зарегистрировали несколько обращений по поводу укусов ядовитых пауков.

Об этом сообщает ГУ «Днепропетровский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава» в соцсетях.

В связи с потеплением климата в области регистрируются укусы ядовитых пауков. В июле прошлого года в наше учреждение с целью определения видового состава ядовитого паука каракурта обратилась жительница города Никополь, — говорится в сообщении областного центра.

Особенно опасен для человека паук каракурт или «черная вдова». Укус каракурта не очень болезненный. На месте укуса можно увидеть небольшую красную точечку, в ней две крошечные белые точки, следы от введения яда.

Человек может сразу не заметить изменения в состоянии. Но уже через 15 минут появляются первые симптомы: нарушение дыхания и сердечной деятельности, изменения в сознании, панический страх.

Также опасны для людей тарантулы, ангиопы и черный эрезус.

После укуса паука следует сделать несколько простых шагов. Мерами предосторожности по недопущению укусов ядовитых пауков являются: повышенное внимание при работе на приусадебных участках, огородах, на отдыхе;

само и взаимообзоры.

Не паниковать;Пить много воды;

Срочно обратиться к семейному врачу для своевременного назначения симптоматического лечения.

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