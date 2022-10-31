Будьте готовы: в Днепре и области вводят экстренные отключения света

Сегодня утром россияне снова атаковали критическую и энергетическую инфраструктуру Украины.

Поэтому снова по всей стране, в частности в Днепре и области, вводят экстренные отключения света.

Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии! Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий, – написал он.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, сколько днепряне будут платить за электроэнергию во время отопительного сезона.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: