Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Будьте готовы: в Днепре и области вводят экстренные отключения света

Сегодня 10:09
просмотров

Сегодня утром россияне снова атаковали критическую и энергетическую инфраструктуру Украины.

Новости Днепра про Будьте готовы: в Днепре и области вводят экстренные отключения света

Поэтому снова по всей стране, в частности в Днепре и области, вводят экстренные отключения света.

Об этом сообщает заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Важно! Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры вводятся экстренные отключения электроэнергии! Российские террористы в очередной раз нанесли массированный удар по объектам энергосистемы ряда областей Украины. Часть ракет удалось сбить ПВО, часть же попала в цель. Службы работают над ликвидацией последствий, – написал он.

Напомним, ранее мы писали, что стало известно, сколько днепряне будут платить за электроэнергию во время отопительного сезона. 

Читайте также:

Новости Днепра про Будьте готовы: в Днепре и области вводят экстренные отключения светаУкраїнська Новости Днепра про Будьте готовы: в Днепре и области вводят экстренные отключения светаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Есть прилеты: Резниченко об утренних взрывах в Днепре и Павлограде
    Новости Днепра
    Сегодня 10:55
    Есть прилеты: Резниченко об утренних взрывах в Днепре и Павлограде

    Сегодня утром жители Днепра и Павлограда слышали взрывы.

    Оккупанты выпустили по Украине более 50 ракет, 44 сбиты ПВО
    Новости Днепра
    Сегодня 10:25
    Оккупанты выпустили по Украине более 50 ракет, 44 сбиты ПВО

    Сегодня утром россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.

    В Днепровском районе 14-летняя школьница выстрелила себе в шею из родительского ружья
    Новости Днепра
    Вчера 17:45
    В Днепровском районе 14-летняя школьница выстрелила себе в шею из родительского ружья

    На Днепропетровщине школьница пыталась совершить самоубийство, выстрелив себе в шею.

    Известный военный аналитик объяснил, есть ли еще угроза наступления на Кривой Рог
    Новости Днепра
    Вчера 13:15
    Известный военный аналитик объяснил, есть ли еще угроза наступления на Кривой Рог

    Украинские военные продолжают контрнаступление на юге Украины. Военный эксперт оценил…

    Последние новости

    После многочисленных заявлений Филатова в Госгеокадастре упростили получение документов для днепрян
    После многочисленных заявлений Филатова в Госгеокадастре упростили получение документов для днепрян

    В Днепре существенно упростилось получение нормативной оценки земельного участка — документа, необходимого для аренды его у города.

    Сегодня 11:20
    0
    просмотров
    Есть прилеты: Резниченко об утренних взрывах в Днепре и Павлограде
    Есть прилеты: Резниченко об утренних взрывах в Днепре и Павлограде

    Сегодня утром жители Днепра и Павлограда слышали взрывы.

    Сегодня 10:55
    0
    просмотров
    Оккупанты выпустили по Украине более 50 ракет, 44 сбиты ПВО
    Оккупанты выпустили по Украине более 50 ракет, 44 сбиты ПВО

    Сегодня утром россияне снова нанесли по Украине массированный ракетный удар.

    Сегодня 10:25
    0
    просмотров
    ВСУ отразили наступление россиян в трех областях, — Генштаб
    ВСУ отразили наступление россиян в трех областях, — Генштаб

    Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов. Наши воины 30 октября успешно остановили атаки врага в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

    Сегодня 10:00
    просмотров
    В Кам’янському чоловіка вбили саперною лопаткою та відрубали йому кисть
    В Кам’янському чоловіка вбили саперною лопаткою та відрубали йому кисть

    30 жовтня у Кам’янському виявили труп 64-річного чоловіка. На його голові були чисельні рани. Поруч з тілом лежала відрубана ліва рука.

    Сегодня 09:30
    просмотров
    Из-за утренней ракетной атаки задерживаются поезда в Днепр
    Из-за утренней ракетной атаки задерживаются поезда в Днепр

    Утром 31 октября россияне снова совершили массированную атаку на Украину. Есть попадание в объекты энергетической инфраструктуры. Укрзализныця предупредила о задержках поездов.

    Сегодня 09:28
    просмотров
    В Каменском автомобиль сбил переселенца из Луганской области: у него проломлен череп
    В Каменском автомобиль сбил переселенца из Луганской области: у него проломлен череп

    В Каменском переселенец из Луганской области попал под колеса автомобиля. На место происшествия срочно прибыла команда врачей.

    Сегодня 09:00
    0
    просмотров
    Окупанти кілька разів атакували Дніпропетровську область з повітря: загинула жінка
    Окупанти кілька разів атакували Дніпропетровську область з повітря: загинула жінка

    Ночью 31 октября российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область РСЗО, тяжелой артиллерией и дронами-камикадзе.

    Сегодня 08:30
    просмотров
    На Днепропетровщине жена накричала на мужа и получила штраф
    На Днепропетровщине жена накричала на мужа и получила штраф

    В Кривом Роге местную жительницу суд оштрафовал за домашнее насилие, поскольку она ругалась с мужем.

    Сегодня 08:00
    0
    просмотров
    Днепрянка стала серебряным призером молодежного Чемпионата Европы по дзюдо
    Днепрянка стала серебряным призером молодежного Чемпионата Европы по дзюдо

    Завершилась індивідуальна першість молодіжного чемпіонату Європи з дзюдо. Змагання проходили у столиці Боснії та Герцеговини. Участь у них взяла спортсменка із Дніпра Руслана Булавіна.

    Сегодня 07:15
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх