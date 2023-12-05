Будет сразу три елки: в Днепре раскрыли планы на Новый Год

В Днепре раскрыли планы на Новый Год.

Об этом сообщил секретарь Днепровского горсовета Александр Санжара в интервью «Днепру Оперативному».

Украсить новогодние локации должны до 25 декабря, чтобы на Рождество в городе было праздничное настроение. Санжара отметил, что на подготовку к праздникам будут стараться не тратить бюджетные средства, поэтому ничего нового покупать не будут, а используют старые елки и украшения, или привлекут деньги меценатов.

Хочется для города-миллионника создать хотя бы какое-нибудь новогоднее и рождественское настроение. В прошлом году мы отказались от идеи устанавливать елку, но в этом году решили, что если на это не тратить деньги из бюджета, то можно установить елку», — говорит Санжара.

Похоже вместо одной большой, установят несколько маленьких елок в трех локациях:

в сквере «Прибрежный»

в сквере имени Александра Усачева

у центрального входа в парк имени Шевченко

Новогоднюю фотозону также обустроят на Успенской площади.

На фото выше главная елка Днепра в «довоенный» 2021 год, поэтому фотография иллюстративна.

Заметим, что в 2022 году елки не было и город совсем не украшали, из-за длительных отключений света, но в этом году решили добавить немного праздничного настроения на новогодние праздники.

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