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Будет сносить с ног: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении

Сегодня 09:41
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В Днепре 3 декабря будет штормовой ветер.

Новости Днепра про Будет сносить с ног: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении

Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на 3 декабря объявлено предупреждение о метеорологическом явлении.

Днем в Днепре и области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с. Уровень опасности 1 (желтый).

Кроме того, в Днепре сегодня будет холодно, но солнечно. Температура воздуха опустится до минус 2. Одевайтесь потеплее.

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