Будет сносить с ног: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении

Кроме того, в Днепре сегодня будет холодно, но солнечно. Температура воздуха опустится до минус 2. Одевайтесь потеплее.

Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на 3 декабря объявлено предупреждение о метеорологическом явлении.

В ДТЭК рассказали, как сегодня будут выключать свет у днепрян.

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