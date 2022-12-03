Будет сносить с ног: в Днепре предупредили об опасном метеоявлении

Днепропетровским региональным центром по гидрометеорологии на 3 декабря объявлено предупреждение о метеорологическом явлении.
Днем в Днепре и области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с. Уровень опасности 1 (желтый).
Кроме того, в Днепре сегодня будет холодно, но солнечно. Температура воздуха опустится до минус 2. Одевайтесь потеплее.
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