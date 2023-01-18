Будет сносить с ног: в Днепре объявили штормовое предупреждение

Об этом сообщили в ГСЧС.

Сегодня в день в Днепре и области ожидается сильный ветер.

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Оккупанты сосредотачивают силы под Бахмутом и испытывают дефицит коллаборантов, — Генштаб Российские оккупанты сосредотачивают силы на Бахмутском направлении, а в Херсонской области испытывают дефицит коллаборантов. В то же время ВСУ усиливают ПВО на границе с Беларусью. просмотров

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