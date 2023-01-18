Будет сносить с ног: в Днепре объявили штормовое предупреждение

Сегодня в день в Днепре и области ожидается сильный ветер.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Порывы юго-восточного ветра 15-20 м/с.
Объявлено предупреждение об опасном метеорологическом явлении.
Уровень опасности 1 (желтый)
Следует быть максимально осторожными. Старайтесь обходить аварийные деревья.
Читайте также:
Автор:
Жители разрушенного дома на Победе опубликовали фото с соседями, погибшими…
Российские оккупанты сосредотачивают силы на Бахмутском направлении, а в Херсонской…
В среду, 18 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают…
Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара на жилмассиве Победа завершены.…
Жители разрушенного дома на Победе опубликовали фото с соседями, погибшими во время субботнего ракетного удара.
Об этом сообщает "Днепр Инфо" со ссылкой на Патрульную полицию в Днепропетровской области.
На Киевщине утром вблизи детсада упал вертолет.
Российские оккупанты сосредотачивают силы на Бахмутском направлении, а в Херсонской области испытывают дефицит коллаборантов. В то же время ВСУ усиливают ПВО на границе с Беларусью.
В среду, 18 января, в Днепре на маршрутах электротранспорта работают технические рейсы.
Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара на жилмассиве Победа завершены. В результате прилета погибли 45 человек, в том числе 6 детей.
Преступнику грозит от 7 до 10 лет тюрьмы.
12 января, защищая свободную и независимую Украину, погиб старший солдат Лепеха Владимир Владимирович. Произошло это в Донецкой области. У мужчины остались жена, два сына и отец.
В Украине монету номиналом 1 копейка 2010 года выпуска продают за 39 750 грн (более 1 000 долларов). Ее особенностью является материал чеканки – вместо обычной нержавеющей стали монета изготовлена из серебра.
Захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!