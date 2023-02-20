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Будет ли у днепрян дополнительный выходной на 8 марта

Сегодня 11:44
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8 марта 2023 года выпадает на среду. Этот день должен быть выходным.

Новости Днепра про Будет ли у днепрян дополнительный выходной на 8 марта

Однако согласно статье 6 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» во время военного положения дополнительные выходные отменяются.

Поэтому, к сожалению, официального выходного 8 марта днепряне не получат. Впрочем, решение о предоставлении выходного дня каждый работодатель принимает индивидуально. В негосударственных компаниях работникам могут (но не обязаны) одобрить выходной на Международный женский день.

Отметим, кроме 8 марта, выходных 2023-го также не будет на Пасху, Троицу и День независимости Украины. Однако если военное положение к тому времени закончится, то украинцам вернут дни отдыха.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине предлагают отменить 8 марта.

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