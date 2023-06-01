Будет ли работать в Днепре в субботу ботсад: цветут сирень и тюльпановое дерево

Там можно полюбоваться редкими растениями и сфотографироваться на их фоне.
Ботсад открыт для посетителей в будние дни с 9:00 до 15:00. Для тех, кто не может посетить зеленую зону в эти дни, есть хорошая новость – ботанический сад будет работать в субботу, 3 июня – с 10:00 до 16:00.
Об этом сообщили на странице ботсада в ФБ.
Не пропустит цветение поздней сирени и тюльпанового дерева. Также начинают цвести розы и гибридные ирисы. Вход с ул. Бронетанковая через административный корпус, – говорится в сообщении.
Стоимость билетов:
Все виды билетов можно приобрести в кассе на входе (билеты в экспозиционную оранжерею оплачиваются отдельно). Также планируется проведение экскурсий по территории сада. Подробности здесь.
Кроме того, в производственной теплице можно купить комнатные растения.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в ботсаду расцвело необычное дерево (ФОТО).
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