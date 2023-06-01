Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Будет ли работать в Днепре в субботу ботсад: цветут сирень и тюльпановое дерево

Будет ли работать в Днепре в субботу ботсад: цветут сирень и тюльпановое дерево

Сегодня 13:47
просмотров

Ботанический сад ДНУ стал любимым местом отдыха многих днепрян и гостей нашего города.

Новости Днепра про Будет ли работать в Днепре в субботу ботсад: цветут сирень и тюльпановое дерево

Там можно полюбоваться редкими растениями и сфотографироваться на их фоне.

Ботсад открыт для посетителей в будние дни с 9:00 до 15:00. Для тех, кто не может посетить зеленую зону в эти дни, есть хорошая новость – ботанический сад будет работать в субботу, 3 июня – с 10:00 до 16:00.

Об этом сообщили на странице ботсада в ФБ.

Не пропустит цветение поздней сирени и тюльпанового дерева. Также начинают цвести розы и гибридные ирисы. Вход с ул. Бронетанковая через административный корпус, – говорится в сообщении.

Новости Днепра про Будет ли работать в Днепре в субботу ботсад: цветут сирень и тюльпановое дерево

Стоимость билетов:

  • взрослые – 45 грн;
  • дети от 7 до 14 лет – 15 грн;
  • дети до 7 лет – бесплатно;
  • переселенцы и участники боевых действий – 15 грн (при предъявлении удостоверения);
  • дети переселенцев и участников боевых действий – 9 грн.

Все виды билетов можно приобрести в кассе на входе (билеты в экспозиционную оранжерею оплачиваются отдельно). Также планируется проведение экскурсий по территории сада. Подробности здесь.

Кроме того, в производственной теплице можно купить комнатные растения.

Новости Днепра про Будет ли работать в Днепре в субботу ботсад: цветут сирень и тюльпановое дерево

Новости Днепра про Будет ли работать в Днепре в субботу ботсад: цветут сирень и тюльпановое дерево

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в ботсаду расцвело необычное дерево (ФОТО).

Читайте также:

Новости Днепра про Будет ли работать в Днепре в субботу ботсад: цветут сирень и тюльпановое деревоУкраїнська Новости Днепра про Будет ли работать в Днепре в субботу ботсад: цветут сирень и тюльпановое деревоРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре раскрыли «тайну» сооружения, которое появилось в центре города (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:38
    В Днепре раскрыли «тайну» сооружения, которое появилось в центре города (ФОТО)

    Если кому-то интересно, что строилось в центре города.

    Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 17:16
    Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)

    Частный дом в Днепре дает возможность собирать небольшой урожай фруктов…

    В Днепре в честь Милы Йовович появился новый арт-объект: где его найти и как он выглядит
    Новости Днепра
    Сегодня 17:02
    В Днепре в честь Милы Йовович появился новый арт-объект: где его найти и как он выглядит

    Мила Йовович несколько лет прожила в Днепре

    В Днепре «свалились» цены на клубнику: сколько стоит килограмм ягод
    Новости Днепра
    Сегодня 15:43
    В Днепре «свалились» цены на клубнику: сколько стоит килограмм ягод

    Сезон клубники в самом разгаре.

    Последние новости

    Ситуация на фронте сегодня 1 июня
    Ситуация на фронте сегодня 1 июня

    Украинские военные отразили 19 вражеских атак на востоке и поразили зенитно-ракетный комплекс российских оккупантов.

    Сегодня 18:45
    просмотров
    Спас лишний вес: в Бангкоке котик упал с 6-го этажа и разбил стекло в машине
    Спас лишний вес: в Бангкоке котик упал с 6-го этажа и разбил стекло в машине

    Котик чудом выжил.

    Сегодня 18:32
    0
    просмотров
    В Днепре раскрыли «тайну» сооружения, которое появилось в центре города (ФОТО)
    В Днепре раскрыли «тайну» сооружения, которое появилось в центре города (ФОТО)

    Если кому-то интересно, что строилось в центре города.

    Сегодня 17:38
    просмотров
    Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)
    Сколько стоят самые дешевые дома в разных районах Днепра (ФОТО)

    Частный дом в Днепре дает возможность собирать небольшой урожай фруктов и овощей, если территория двора позволяет иметь огород. А еще там можно построить гараж, хозяйственные здания, поставить беседку, бассейн или сделать маленькую детскую площадку. Частный сектор с небольшими домами есть…

    Сегодня 17:16
    просмотров
    В Днепре в честь Милы Йовович появился новый арт-объект: где его найти и как он выглядит
    В Днепре в честь Милы Йовович появился новый арт-объект: где его найти и как он выглядит

    Мила Йовович несколько лет прожила в Днепре

    Сегодня 17:02
    просмотров
    На набережной в Днепре столкнулись Renault, Mitsubishi и Volkswagen: есть пострадавшие, образовалась огромная пробка (ВИДЕО)
    На набережной в Днепре столкнулись Renault, Mitsubishi и Volkswagen: есть пострадавшие, образовалась огромная пробка (ВИДЕО)

    Стали известны подробности ужасной аварии на Сичеславской Набережной.

    Сегодня 16:43
    2
    просмотров
    В Днепре «свалились» цены на клубнику: сколько стоит килограмм ягод
    В Днепре «свалились» цены на клубнику: сколько стоит килограмм ягод

    Сезон клубники в самом разгаре.

    Сегодня 15:43
    просмотров
    В Днепре на Сичеславской Набережной произошла ужасная авария: собирается пробка
    В Днепре на Сичеславской Набережной произошла ужасная авария: собирается пробка

    Будьте осторожны за рулем!

    Сегодня 15:27
    1
    просмотров
    В Днепре целый микрорайон остался без воды: причина
    В Днепре целый микрорайон остался без воды: причина

    Сделайте на всякий случай запасы!

    Сегодня 15:20
    0
    просмотров
    Светящиеся фонтаны и парящие шары: на каких улицах в Днепре можно полюбоваться вечерней иллюминацией
    Светящиеся фонтаны и парящие шары: на каких улицах в Днепре можно полюбоваться вечерней иллюминацией

    Отдохнуть после работы и полюбоваться красотой улиц города можно сразу на нескольких локациях в Днепре. Они превращены в пешеходные зоны, где есть все удобства для времяпровождения, встреч и фотосессий. Тут жители могут гулять с детьми, любоваться яркой подсветкой и фонтанами.

    Сегодня 15:19
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх