Будет ли работать в Днепре в субботу ботсад: цветут сирень и тюльпановое дерево

Ботанический сад ДНУ стал любимым местом отдыха многих днепрян и гостей нашего города.

Там можно полюбоваться редкими растениями и сфотографироваться на их фоне.

Ботсад открыт для посетителей в будние дни с 9:00 до 15:00. Для тех, кто не может посетить зеленую зону в эти дни, есть хорошая новость – ботанический сад будет работать в субботу, 3 июня – с 10:00 до 16:00.

Об этом сообщили на странице ботсада в ФБ.

Не пропустит цветение поздней сирени и тюльпанового дерева. Также начинают цвести розы и гибридные ирисы. Вход с ул. Бронетанковая через административный корпус, – говорится в сообщении.

Стоимость билетов:

взрослые – 45 грн;

дети от 7 до 14 лет – 15 грн;

дети до 7 лет – бесплатно;

переселенцы и участники боевых действий – 15 грн (при предъявлении удостоверения);

дети переселенцев и участников боевых действий – 9 грн.

Все виды билетов можно приобрести в кассе на входе (билеты в экспозиционную оранжерею оплачиваются отдельно). Также планируется проведение экскурсий по территории сада. Подробности здесь.

Кроме того, в производственной теплице можно купить комнатные растения.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в ботсаду расцвело необычное дерево (ФОТО).

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