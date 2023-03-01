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Будет ли Днепр снабжен светом, водой и теплом: ситуация на утро 1 марта

Сегодня 08:30
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Сегодня, 1 марта, Днепр снабжен светом, водой и теплом.

Новости Днепра про Будет ли Днепр снабжен светом, водой и теплом: ситуация на утро 1 марта

По состоянию на 6:00 в Днепре в обычном режиме работают объекты теплоснабжения КП «Комэнергосервис» и КП «Жилсервис-Днепр». Теплом обеспечены все дома, обслуживающие котельные и теплораспределительные пункты этих КП.

Ночью из-за аварии на электросети была остановлена работа 1 домовой котельной и 2 теплораспределительных пунктов КП «Теплоэнерго» по ул. Запорожское шоссе. Над устранением проблемы работала частная энергоснабжающая компания.
В настоящее время работа домовой котельной и ТРП возобновлена. Теплоснабжение жильцам поступает без проблем.

Все районные, квартальные и домовые котельные и теплораспределительные пункты КП «Теплоэнерго» в работе. Теплоснабжение днепрянам обеспечено в полном объеме. Аварийные ситуации в сетях теплоснабжения отсутствуют.

Проблемы с водоснабжением в Днепре отсутствуют. Все насосные станции работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома днепрян. Аварийные ситуации в сетях водоснабжения в городе не зафиксированы.

За прошедшие сутки, 28 февраля, благодаря напряженной работе коммунальных служб было устранено 33 засора на канализационных сетях водоотвода, а также ликвидировано 10 повреждений на сетях водоснабжения. Самое серьезное из них было на ул. Ломаная, 17.

По заданию городского головы Бориса Филатова, все коммунальные службы Днепра имеют всю необходимую технику и материалы. Благодаря этому они могут быстро и качественно выполнять ремонт на коммунальных сетях.

Также сегодня лимиты потребления электроэнергии для Днепропетровской области отсутствуют. Это означает, что отключения света в течение дня в Днепре не будет.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12
  • (096) 732-12-12
  • (073) 732-12-12

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Новости Днепра про Будет ли Днепр снабжен светом, водой и теплом: ситуация на утро 1 мартаУкраїнська Новости Днепра про Будет ли Днепр снабжен светом, водой и теплом: ситуация на утро 1 мартаРусский

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