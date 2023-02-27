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Будет горячо: дальнейшее течение событий определят следующие три месяца, — Буданов

Сегодня 21:15
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В течение следующих трех месяцев будут продолжаться активные боевые действия по всем направлениям фронта. Они определят дальнейший ход событий.

Новости Днепра про Будет горячо: дальнейшее течение событий определят следующие три месяца, - Буданов

Об этом сообщает руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

«Они будут достаточно активными. Очень активными, которые определят дальнейший ход событий. Это активные боевые действия, если вы к этому ведете. Так они будут. И с их стороны попытки, и с нашей стороны», — сказал Буданов, отвечая на вопрос, будут ли следующие три месяца войны определяющими.

По его словам, речь идет не только о Донецкой и Луганской областях, но и обо всех направлениях.

«Абсолютно повсюду», — подчеркнул руководитель ГУР.

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Новости Днепра про Будет горячо: дальнейшее течение событий определят следующие три месяца, - БудановУкраїнська Новости Днепра про Будет горячо: дальнейшее течение событий определят следующие три месяца, - БудановРусский

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