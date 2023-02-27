Будет горячо: дальнейшее течение событий определят следующие три месяца, — Буданов

«Они будут достаточно активными. Очень активными, которые определят дальнейший ход событий. Это активные боевые действия, если вы к этому ведете. Так они будут. И с их стороны попытки, и с нашей стороны», — сказал Буданов, отвечая на вопрос, будут ли следующие три месяца войны определяющими.