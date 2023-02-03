Будем со светом: ДТЭК снизил ограничения по электроэнергии для Днепропетровщины

Об этом сообщают на официальной странице ДТЕК Днепр.
Наша область является прифронтовым регионом, который обеспечивает функционирование многих стратегических направлений – работа больниц, лечащих раненых, ремонтирующих технику заводов, крупных промышленных предприятий, обеспечивающих работу экономики, увеличение часов работы электрического транспорта и другое.
Такой объем не учитывал работу на полную мощность промышленности, производственных предприятий, заводов, высокой нагрузки больниц, полноценной работы общественного электрического транспорта и т.д. Поэтому в феврале необходимый уровень мощности был пересмотрен с учетом реальных потребностей области и предприятий в нагрузке. Для полноценной работы промышленности и обеспечения бытовых потребителей минимальная потребность в электроэнергии в феврале составляет 2700 МВт. В феврале процент соотношения потребности и лимитов электроснабжения будет высчитываться именно с 2700 мВт, — говорится в комментарии.
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