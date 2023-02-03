Будем со светом: ДТЭК снизил ограничения по электроэнергии для Днепропетровщины

В январе потребность в мощности для Днепропетровской области составила 2200 МВт. Это был минимальный объем электроэнергии в месяц для обеспечения потребителей электроэнергией по графикам стабилизационных отключений.

Об этом сообщают на официальной странице ДТЕК Днепр.

Наша область является прифронтовым регионом, который обеспечивает функционирование многих стратегических направлений – работа больниц, лечащих раненых, ремонтирующих технику заводов, крупных промышленных предприятий, обеспечивающих работу экономики, увеличение часов работы электрического транспорта и другое.

Такой объем не учитывал работу на полную мощность промышленности, производственных предприятий, заводов, высокой нагрузки больниц, полноценной работы общественного электрического транспорта и т.д. Поэтому в феврале необходимый уровень мощности был пересмотрен с учетом реальных потребностей области и предприятий в нагрузке. Для полноценной работы промышленности и обеспечения бытовых потребителей минимальная потребность в электроэнергии в феврале составляет 2700 МВт. В феврале процент соотношения потребности и лимитов электроснабжения будет высчитываться именно с 2700 мВт, — говорится в комментарии.

. Завтра тоже будут действовать графики отключений. Просмотреть их можно тут



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