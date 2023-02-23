Буданов рассказал, изменился ли его прогноз об окончании войны летом

Дай Бог!

Глава украинской разведки Кирилл Буданов неоднократно говорил, что до конца лета 2023-го ВСУ выйдут на границы 1991 года и война закончится.

Поэтому журналисты “УП” во время интервью спросили у него, идет ли все по плану, не изменились ли его прогнозы.

Даст Бог, все шансы для окончания войны нашей победой с возвращением всех наших границ образца 1991 года у нас есть. Это мои мнения и оценки. От них я никуда не отхожу, – сказал глава ГУР.

Также Буданов рассказал, что украинские спецслужбы имеют своих агентов в окружении путина.

О количестве тоже не скажу. Они есть. И поскольку ситуация в россии действительно ухудшается с каждым днем, то находить людей, которые идут на сотрудничество, каждый день становится все легче, – сказал он.

По его словам, они это делают прежде всего для того, чтобы иметь возможность нормального существования в будущем.

Напомним, ранее мы писали, что Буданов рассказал, что на 23-24 февраля рф готовит ракетный удар: «Мы такое пережили уже более 20 раз».

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