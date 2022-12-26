Буданов рассказал, на сколько массированных ударов в рф осталось ракет

В россии осталось ресурсов еще на 2-3 массированных удара по Украине. Российская промышленность не может производить столько ракет, сколько тратят оккупанты.

Об этом сообщил начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Оставшегося количества ракет – если взять чисто математически их расчеты – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70-75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще, – сказал он.

Начальник ГУР также обратил внимание, что поначалу россияне атаковали объекты критической инфраструктуры раз в неделю. Затем – раз в 10 дней. Потом – раз в две недели. Сейчас — еще дольше.

Этот промежуток времени обусловлен исключительно одной проблемой: сокращением ракетного арсенала рф. Их промышленность не способна покрыть то количество, которое они тратят. При всех их попытках – это нереально, – подчеркнул Буданов.

Он также заявил, что примерно с начала осени российская армия начала ощущать технический голод. Им не хватает снарядов для артиллерии и танков. Поэтому россияне сейчас по всему миру ищут возможность купить боеприпасы и снаряды.

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