Буданов рассказал, что на 23-24 февраля рф готовит ракетный удар: «Мы такое пережили уже более 20 раз»

Об этом в интервью УП рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.
По словам начальника ГУР, ничего необычного в годовщину полномасштабного вторжения россии в Украину не произойдет. Также он добавил, что украинцы уже более 20 раз пережили массированные ракетные удары.
Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар. 23-24 – у них две даты. Поверьте мне, мы это пережили более 20 раз, – сказал Буданов.
При этом начальник ГУР в очередной раз напомнил, что страна-агрессор столкнулась с проблемами производства новых ракет. По словам Буданова, в россии производят только корпус, взрывчатое вещество и программное обеспечение ракеты, в то время, как все остальные компоненты и детали – это поставки из других стран.
Напомним, ранее мы писали, что Буданов рассказал, когда ждать переломный момент в войне.
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