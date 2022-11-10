Бросался на людей с палкой: в Днепре возле супермаркета АТБ неадекват забирал еду у военного

В Днепре возле супермаркета на проспекте Гагарина мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения бросался на прохожих с палкой, громко ругался и угрожал людям физической расправой. Утихомирила неадеквата курсантка университета МВД.

Вчера 9 ноября, около 19 часов вечера, вблизи супермаркета на проспекте Гагарина неадекватный мужчина устроил дебош. Как рассказала курсантка Анастасия, она как раз возвращалась домой, когда услышала крики.

Она увидела, как пьяный мужчина пытался вырвать у военного пакет с продуктами. Он вел себя агрессивно и угрожал избить военнослужащего. Анастасия вызвала патрульных, а сама решила успокоить дебошира.

Тот на замечание отреагировал агрессивно, достал из помойки палку и замахивался на прохожих и детей. Анастасия подошла со спины к неадеквату и забрала у него палку. Девушка удерживала пьяницу до прибытия патрульных. К счастью, никто не пострадал, а дебоширом займутся полицейские.

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