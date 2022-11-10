Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Бросался на людей с палкой: в Днепре возле супермаркета АТБ неадекват забирал еду у военного

Бросался на людей с палкой: в Днепре возле супермаркета АТБ неадекват забирал еду у военного

Сегодня 16:30
просмотров

В Днепре возле супермаркета на проспекте Гагарина мужчина в состоянии алкогольного или наркотического опьянения бросался на прохожих с палкой, громко ругался и угрожал людям физической расправой. Утихомирила неадеквата курсантка университета МВД.

Новости Днепра про Бросался на людей с палкой: в Днепре возле супермаркета АТБ неадекват забирал еду у военного

Вчера 9 ноября, около 19 часов вечера, вблизи супермаркета на проспекте Гагарина неадекватный мужчина устроил дебош. Как рассказала курсантка Анастасия, она как раз возвращалась домой, когда услышала крики.

Она увидела, как пьяный мужчина пытался вырвать у военного пакет с продуктами. Он вел себя агрессивно и угрожал избить военнослужащего. Анастасия вызвала патрульных, а сама решила успокоить дебошира.

Тот на замечание отреагировал агрессивно, достал из помойки палку и замахивался на прохожих и детей. Анастасия подошла со спины к неадеквату и забрала у него палку. Девушка удерживала пьяницу до прибытия патрульных. К счастью, никто не пострадал, а дебоширом займутся полицейские.

Новости Днепра про Бросался на людей с палкой: в Днепре возле супермаркета АТБ неадекват забирал еду у военного

Читайте также:

Новости Днепра про Бросался на людей с палкой: в Днепре возле супермаркета АТБ неадекват забирал еду у военногоУкраїнська Новости Днепра про Бросался на людей с палкой: в Днепре возле супермаркета АТБ неадекват забирал еду у военногоРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Уже вернулся на фронт: в Днепре спасли бойца, который чуть не лишился руки
    Новости Днепра
    Сегодня 15:49
    Уже вернулся на фронт: в Днепре спасли бойца, который чуть не лишился руки

    В Днепре провели уникальную операцию, благодаря которой раненому бойцу смогли…

    Батарейка, прищепка и фольга: как сделать фонарик своими руками (ИНСТРУКЦИЯ)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:16
    Батарейка, прищепка и фольга: как сделать фонарик своими руками (ИНСТРУКЦИЯ)

    Сегодня в Днепре и области снова могут быть плановые отключения…

    Днепрянка говорит, что нашла в батончике обломок канцелярского ножа: комментарий производителя
    Новости Днепра
    Сегодня 14:49
    Днепрянка говорит, что нашла в батончике обломок канцелярского ножа: комментарий производителя

    Недавно к нам обратилась жительница Днепра, которая утверждает, что нашла…

    В Днепре в шоколадке вместо ореха был зуб (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 13:12
    В Днепре в шоколадке вместо ореха был зуб (ФОТО)

    Когда покупаете сладкое, будьте осторожны.

    Последние новости

    Уже вернулся на фронт: в Днепре спасли бойца, который чуть не лишился руки
    Уже вернулся на фронт: в Днепре спасли бойца, который чуть не лишился руки

    В Днепре провели уникальную операцию, благодаря которой раненому бойцу смогли спасти руку.

    Сегодня 15:49
    просмотров
    Батарейка, прищепка и фольга: как сделать фонарик своими руками (ИНСТРУКЦИЯ)
    Батарейка, прищепка и фольга: как сделать фонарик своими руками (ИНСТРУКЦИЯ)

    Сегодня в Днепре и области снова могут быть плановые отключения света, при этом нужно выбрать: сидеть дома при свете свечи или фонарика. Но есть и другой вариант. Журналисты dnepr.info узнали, как можно сделать безопасную «вечную» свечку с минимумом затрат и…

    Сегодня 15:16
    0
    просмотров
    В Кривом Роге авто сбило 22-летнюю девушку на 8-м месяце беременности: в каком она состоянии
    В Кривом Роге авто сбило 22-летнюю девушку на 8-м месяце беременности: в каком она состоянии

    Девушка в коме.

    Сегодня 15:04
    1
    просмотров
    Оба берега Днепра утонули в тумане: потрясающее видео с Нового моста
    Оба берега Днепра утонули в тумане: потрясающее видео с Нового моста

    В Днепре в тумане утонули оба берега.

    Сегодня 14:50
    просмотров
    Днепрянка говорит, что нашла в батончике обломок канцелярского ножа: комментарий производителя
    Днепрянка говорит, что нашла в батончике обломок канцелярского ножа: комментарий производителя

    Недавно к нам обратилась жительница Днепра, которая утверждает, что нашла в батончике EatMe обломок канцелярского ножа.

    Сегодня 14:49
    1
    просмотров
    В Днепре простились с изобретателем и ученым, погибшим на войне
    В Днепре простились с изобретателем и ученым, погибшим на войне

    У Дніпрі попрощалися з відомим волонтером Андрієм Жидковим.

    Сегодня 14:05
    просмотров
    В Днепре в шоколадке вместо ореха был зуб (ФОТО)
    В Днепре в шоколадке вместо ореха был зуб (ФОТО)

    Когда покупаете сладкое, будьте осторожны.

    Сегодня 13:12
    1
    просмотров
    Россия хочет сделать Херсон «городом смерти», — ОП
    Россия хочет сделать Херсон «городом смерти», — ОП

    Россияне хотят уничтожить Херсон и превратить в город смерти.

    Сегодня 13:02
    просмотров
     «Придумал» дом совхозов и политкарторжан: кто такой Владимир Самодрыга в честь которого назвала улица в Днепре
     «Придумал» дом совхозов и политкарторжан: кто такой Владимир Самодрыга в честь которого назвала улица в Днепре

    В 2015 году в Днепре появилась улица названная в честь Владимира Самодрыги. Это архитектор, проживший в городе всю жизнь и создавший несколько знаковых зданий, но сегодня о его деятельности мало кто знает, ведь проекты Самодрыги были реализованы почти 100 лет…

    Сегодня 12:46
    0
    просмотров
    Хвалили РФ, пока их обстреливали россияне: на Днепропетровщине поймали двух сторонников оккупантов
    Хвалили РФ, пока их обстреливали россияне: на Днепропетровщине поймали двух сторонников оккупантов

    В Днепропетровской области задержали пророссийских агитаторов.

    Сегодня 12:33
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх