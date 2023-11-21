Бродил в горах три дня: на границе с Румынией нашли без сознания жителя Днепропетровщины

Об этом сообщили на сайте Госпогранслужбы.
21 ноября на Закарпатье во время патрулирования границы пограничный наряд обнаружил обессиленного мужчину без сознания. Незнакомец сидел на скамье возле домика и еле разговаривал. Единственное, что он успел сказать, когда пограничники привели его в сознание это то, что более трех суток блуждал в горах и столько же времени ничего не ел. После этого снова потерял сознание.
С собой у мужчины был украинский паспорт и вид на жительство и получение денежных выплат в Румынии. Поскольку мужчина самостоятельно передвигаться не мог, на место вызвали скорую. Врачи диагностировали у него переохлаждение, истощение и обморожение нижних конечностей.
В настоящее время мужчина в больнице под наблюдением врачей. Известно, что пострадавший уроженец Днепропетровской области.
Почему незнакомец провел в горах три дня – неизвестно.
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