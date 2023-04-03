Братья Борисенко из Днепра, звёзды 2000-х: что с ними сейчас

В 2009 году в Украине появился дуэт мега-популярных исполнителей из Днепра – братьев Борисенко. Их узнавали на улицах, а сами они ездили в концертные туры и снимали клипы. Но со временем популярность исполнителей стала значительно меньше. Журналисты dnepr.info узнали, чем сейчас занимаются артисты.

Дуэт братьев-близнецов Владимира и Александра Борисенко из Днепра стали известны на всю Украину после участия в музыкальном конкурсе «Фабрика Звезд-3», где они спели с певицей Ламой и по итогам конкурса заняли 4 место. Случилось это в 2009 году, а уже в 2010 году братья приняли участие в конкурсе «Фабрика суперфинал» и по его итогам получили возможность снять дебютный клип, а также побывали в туре городами Украины. На тот момент братьям-близнецам было по 17 лет. Во время гастролей Александр познакомился с девушкой, которой на тот момент было почти 30 лет, и они стали жить вместе. Владимир Борисенко стал встречаться с певицей Лавикой, вскоре они поженились.

После участия в «Фабрике звезд» у братьев вышло несколько песен и клипов, а сами братья Борисенко стали телеведущими на Новом канале и дебютировали в сериале «Перерва». Они стали очень популярными, ездили с концертами и снимали клипы. Через время Владимир Борисенко разошелся с женой, на этой почве у него развилась депрессия. Александр тоже расстался со своей девушкой. Все это привело к тому, что братья решили сделать перерыв в творческой карьере и сосредоточиться на личной жизни.

Через время, в 2016 году, они вернулись на сцену, только теперь их дуэт стал носить название «Bro Borisenko Brothers», но стать такими же популярными у них не получилось. В социальной сети на странице дуэта последняя запись датируется 2018 годом.

На своей странице в соцсети братья не часто публикую новую информацию о себе. Так, Александр Борисенко выкладывает фото раз в месяц, они больше связаны с тем, что происходит в стране или конкретно с ним, чем с творчеством дуэта.

Владимир выкладывает о себе еще меньше информации.

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