Брали все подряд: в Павлограде двое мужчин торговали ворованным на дачах добром

Два мужчины с 14 января начали обворовывать дачное общество в городе Павлоград. Они выносили бытовую технику, садовый инвентарь из дачных домов, а затем продавали в интернете.
Воров задержали и провели по их месту проживания обыски. Правоохранители нашли и изъяли часть украденных вещей. Еще часть вещей мужчины уже успели продать.
В настоящее время установлена причастность мужчин к 9 кражам. Следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
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