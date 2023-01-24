Брали все подряд: в Павлограде двое мужчин торговали ворованным на дачах добром

В Павлограде двое мужчин 18 и 46 лет обворовывали дачи.

Два мужчины с 14 января начали обворовывать дачное общество в городе Павлоград. Они выносили бытовую технику, садовый инвентарь из дачных домов, а затем продавали в интернете.

Воров задержали и провели по их месту проживания обыски. Правоохранители нашли и изъяли часть украденных вещей. Еще часть вещей мужчины уже успели продать.

В настоящее время установлена причастность мужчин к 9 кражам. Следователи возбудили уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: