Брак онлайн и разрешение на оружие: какие 5 услуг скоро появятся в «Дії»

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров аноансировал пять новых услуг, которые скоро заработают в "Дії".

Так, вскоре в «Дії» можно будет жениться онлайн, оформить бронирование, а юридическим лицам воспользоваться «Дія.підписом». Также в приложении будет отображаться информация о разрешении на оружие и свидетельства о браке, расторжении брака и данные изменения имени. Сейчас команда тестирует каждый из сервисов и готовит их к запуску.

Об этом Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал в колонке Liga.net.

“До того как у «Дії» появится новый сервис, проходит несколько этапов. Сначала наша команда анализирует, как работает услуга офлайн, какой путь проходит гражданин, чтобы получить, какими нормативно-правовыми актами регулируется и т.д. Затем проводим реинжиниринг сервиса – упрощаем все процессы, принимаем нормативно-правовые акты, работаем с экспертами и переходим к процессу разработки, тестирования и запуска. Сейчас в работе команды Минцифры более 100 услуг на разных этапах готовности. В частности, уже начался бета-тест брака онлайн, проходит закрытое тестирование электронного бронирования, стартовал набор на бета-тестирование свидетельств о рождении, браке, разводе и смене имени”, — сообщил Михаил Федоров и рассказал подробнее о каждой из услуг.

Брак онлайн

По словам Михаила Федорова, это революционный сервис, позволяющий жениться всего в несколько кликов. Аналогов регистрации брака в приложении нет ни в одной стране мира. На этапе бета-тестирования в «Дії» женилось 5 пар.

Как будет работать:

жених и невеста подают заявление в приложении; свидетельствуют ее «Дія.підписом»; в указанную дату подключаются к видеоконференции с регистратором ДРАЦС; проходят привычный ритуал женитьбы, но в онлайн-формате; свидетельство о регистрации брака можно заказать доставкой Укрпочты в отделение или курьером.

Электронное бронирование

Само решение о бронировании будет принимать не человек, а несколько автоматических проверок. Получить электронное бронирование можно будет всего за час. Сейчас проходит закрытое тестирование сервиса и уже скоро электронное бронирование на портале Действие будет доступно первой категории предприятий — критически важным и тем, которые обеспечивают потребности Сил обороны. В дальнейшем перечень будут расширяться.

Свидетельства о рождении, браке, разводе, изменении персональных данных

Эти данные будут автоматически подтягиваться в «Дії». Они пригодятся в оформлении на работу, подтверждении смены фамилии или оформлении льгот. Сейчас в действии пользователи могут подтянуть свидетельство несовершеннолетнего ребенка, но с новым сервисом будут доступны и свидетельства о рождении даже совершеннолетних детей.

Отображение разрешения на оружие

Уже больше года работает Единый реестр оружия, созданный Министерством внутренних дел. В нем содержится информация о зарегистрированном оружии. С новым сервисом в Действии можно будет в несколько кликов заказать выписку из Единого реестра оружия и просмотреть данные.

«Дія.підпис» для юридических лиц

Значительно ускорит работу бизнеса, упростит процессы и сделает действия предпринимателей более прозрачными. Правительство уже приняло соответствующее постановление.

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