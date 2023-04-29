«Божья кара за Умань»: в ГУР прокомментировали взрывы в Севастополе

Сегодня, 29 апреля, в Севастополе раздались взрывы: там в Казачьей бухте вспыхнул резервуар с топливом, причиной, вероятно, стало попадание беспилотника.

Позже в ГУР прокомментировали это событие.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии «РБК-Украина» заявил, что в результате взрывов во временно оккупированном Севастополе уничтожено более 10 резервуаров с нефтепродуктами, емкостью 40 тысяч тонн. По его словам, эти нефтепродукты предназначались для нужд российского Черноморского флота.

В городе Севастополь 29 апреля был «хлопок», который является Божьей карой, в том числе за убитых гражданских в Умани, среди которых пятеро детей. Эта кара будет долговременной. Всем жителям временно оккупированного Крыма желательно в ближайшее время не находиться рядом с военными и обеспечивающими армию агрессора объектами, — заявил Юсов.

Представитель ГУР добавил, что разведке известно о хищении, которое совершали местные оккупанты на этом и других объектах.

Это, безусловно, расширяет возможности украинских Сил безопасности и обороны, – подчеркнул Юсов.

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