Боялась конкуренции: на Днепропетровщине женщина напала на школьницу, собиравшую донаты на ВСУ

Женщина едва не избила школьницу, потому что собирала донаты на ВСУ.

В городе Покров, что на Днепропетровщине, женщина накричала на девочку, которая собирала донать на помощь военным.

О неприятном инциденте рассказали в сообществе «OrdzhoCity сообщество города Покров».

Школьницу Ксению знает весь город, ведь девочка собирает средства на помощь военным, выступая на улице. Местные отметили, что ей доверяют, ведь она на вырученные средства купила прибор ночного видения для военных, а городской голова вручил ей награду за волонтерскую работу.

Однако какая-то женщина накричала на школьницу и требовала, чтобы та ушла. За девочку вступились местные жители и вызвали полицию. После этого незнакомка скрылась вместе со своим другом. Автор сообщения подозревает, что женщина боялась конкуренции, ведь тоже собирала пожертвования.

Начала кричать на нее с матом и выгнала из супермаркета, доведя ребенка до слез, потому что та составила ему огромную конкуренцию, — написала автор сообщения.

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