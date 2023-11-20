Ботсад в Днепре оказался в снежном плену: навредила ли первая вьюга растениям

В течение недели синоптики анонсировали первый снег в Днепре. И вот вечером 19 ноября город накрыла метель. Как сообщает директор ботанического сада ДНУ Анатолий Кабар, на территории учреждения тоже изрядно замело.
Судя по фото, опубликованным директором, в саду ДНУ настоящая зимняя сказка. Несмотря на то, что первый снег это действительно зрелищное явление, сотрудники переживают, не нанесла ли непогода вред растениям.
20.11.2023 г. Зима в ботаническом саду ДНУ Первый снегопад. Добавит ли работы или повезет?», — говорит директор ботанического сада Анатолий Кабар.
Пока с растениями все хорошо, но если начнется ураган, то под тяжестью снега, деревья и другие зеленые насаждения могут не выдержать, и начать ломаться.
Однако пока что можно насладиться сказочными зимними пейзажами.
Напомним, из-за первого снега в Днепре произошло почти три десятка ДТП. Кроме этого, утром на остановках общественного транспорта собрались огромные очереди. Коммунальщики почти расчистили дороги, и скоро проблем будет меньше.
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