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  • Ботсад в Днепре оказался в снежном плену: навредила ли первая вьюга растениям

Ботсад в Днепре оказался в снежном плену: навредила ли первая вьюга растениям

Сегодня 14:33
просмотров

В Днепре ботсад ДНУ оказался в плену снега.

Новости Днепра про Ботсад в Днепре оказался в снежном плену: навредила ли первая вьюга растениям

В течение недели синоптики анонсировали первый снег в Днепре. И вот вечером 19 ноября город накрыла метель. Как сообщает директор ботанического сада ДНУ Анатолий Кабар, на территории учреждения тоже изрядно замело.

Судя по фото, опубликованным директором, в саду ДНУ настоящая зимняя сказка. Несмотря на то, что первый снег это действительно зрелищное явление, сотрудники переживают, не нанесла ли непогода вред растениям.

20.11.2023 г. Зима в ботаническом саду ДНУ Первый снегопад. Добавит ли работы или повезет?», — говорит директор ботанического сада Анатолий Кабар.

Пока с растениями все хорошо, но если начнется ураган, то под тяжестью снега, деревья и другие зеленые насаждения могут не выдержать, и начать ломаться.

Однако пока что можно насладиться сказочными зимними пейзажами.

Новости Днепра про Ботсад в Днепре оказался в снежном плену: навредила ли первая вьюга растениям

Новости Днепра про Ботсад в Днепре оказался в снежном плену: навредила ли первая вьюга растениям

Новости Днепра про Ботсад в Днепре оказался в снежном плену: навредила ли первая вьюга растениям

Новости Днепра про Ботсад в Днепре оказался в снежном плену: навредила ли первая вьюга растениям

Новости Днепра про Ботсад в Днепре оказался в снежном плену: навредила ли первая вьюга растениям

Новости Днепра про Ботсад в Днепре оказался в снежном плену: навредила ли первая вьюга растениям

Напомним, из-за первого снега в Днепре произошло почти три десятка ДТП. Кроме этого, утром на остановках общественного транспорта собрались огромные очереди. Коммунальщики почти расчистили дороги, и скоро проблем будет меньше.

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Новости Днепра про Ботсад в Днепре оказался в снежном плену: навредила ли первая вьюга растениямУкраїнська Новости Днепра про Ботсад в Днепре оказался в снежном плену: навредила ли первая вьюга растениямРусский

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