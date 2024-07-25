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Борис Филатов сообщил о гибели на войне бывшего мэра Умани

Сегодня 15:44
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На войне погиб бывший мэр Умани и основатель партии "Пропозиція" Александр Цебрий.

Новости Днепра про Борис Филатов сообщил о гибели на войне бывшего мэра Умани

Борис Филатов написал, что бывший мэр Умани, основатель партии «Пропозиція» Александр Цебрий погиб во время штурмовых действий. Он получил тяжелое ранение, которое оказалось смертельным.

Трагическое известие мэр Днепра сообщил на своей странице в Телеграмм-канале и добавил, что знал о смерти Александра Цебрия одним из первых.

Он также поделился воспоминаниями с Александром Цебрием и назвал его братом. У военного остались жена и дети.

“Саша, братец мой, ну как так? Как? Уважаемые, я одним из первых знал, что Александр Цебрий погиб. Но я молчал. Ибо «выговцы» просили не обнародовать преждевременно информацию по определенным морально-этическим причинам. Потому что есть жена, есть дети… Но у нас есть «сердобольные граждане», «ответственные журналисты» и местные политики, которые хотят быть всегда первыми. Бог им Судия. Подтверждаю, что бывший мэр Умани, основатель партии «Пропозиція» Александр Цебрий погиб во время штурмовых действий от тяжелого ранения на руках у собратьев. Брат, мы с тобой виделись за последние годы почти каждую неделю. Наша помощь 58-й, наши разговоры, наши планы, наша дружба – все это осталось между нами. Это никого, кроме нас, не касается. К сожалению, у меня почти нет фото с тобой, дядя…Я не буду писать больше ничего. Ибо боль неугомонная. Все то, о чем мы с тобой договаривались, будет выполнено, Брат”, — написал Борис Филатов.

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