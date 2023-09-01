«Бомбардировщики и ракеты, которыми бьют по Украине – именно те, которые мы сами отдали РФ», — Буданов

Об этом глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал во время интервью ТСН.
По словам Буданова, в Украины было 70 ТУ-22 разных модификаций, преимущественно новых – М3, которыми сейчас бьет по нам Россия. Часть бомбардировщиков отдали за газ, а остальные порезали.
Я уже не вспоминаю ядерное оружие, которым нас сейчас и пугают. Интересный факт: в Украине было около 70 штук Ту-22 всех модификаций, из них половина была в новейшей к тому времени модификации М3, именно той, которая часто по нас бьет ракетами Х-22. Мы в результате свои порезали, Ту-95 и Ту-160 уведомляли РФ, ракеты Х-55 тоже сообщали. Х-22, кстати, кажется, тоже отдали, – заметил глава разведки.
Еще важны тезисы из интервью Буданова:
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