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  • «Бомбардировщики и ракеты, которыми бьют по Украине – именно те, которые мы сами отдали РФ», — Буданов

«Бомбардировщики и ракеты, которыми бьют по Украине – именно те, которые мы сами отдали РФ», — Буданов

Сегодня 18:36
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Часть самолетов и ракет, которыми РФ разрушает Украину – те, которые мы отдали им добровольно.

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Об этом глава Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал во время интервью ТСН.

По словам Буданова, в Украины было 70 ТУ-22 разных модификаций, преимущественно новых – М3, которыми сейчас бьет по нам Россия. Часть бомбардировщиков отдали за газ, а остальные порезали.

Я уже не вспоминаю ядерное оружие, которым нас сейчас и пугают. Интересный факт: в Украине было около 70 штук Ту-22 всех модификаций, из них половина была в новейшей к тому времени модификации М3, именно той, которая часто по нас бьет ракетами Х-22. Мы в результате свои порезали, Ту-95 и Ту-160 уведомляли РФ, ракеты Х-55 тоже сообщали. Х-22, кстати, кажется, тоже отдали, – заметил глава разведки.

Еще важны тезисы из интервью Буданова:

  • Ядерного удара не будет, даже когда мы зайдем в Крым;
  • В Белоруссию привезли ядерные бомбы для самолетов Су-27М;
  • Украина должна вмешиваться во все политические процессы в РФ. Наша задача – усилить влияние ГУР на происходящее в кабинетах, где
  • принимают решения;
  • В РФ рассматривают вариант объявления мобилизации этой осенью, чтобы призвать около 450 тысяч человек. Этого не стоит опасаться, поскольку РФ ежемесячно призывает около 20 тысяч человек;
  • Китай поставляет России дроны и чипы, но это товары двойного назначения. Вооружение они снабжать не решатся;
  • Несколько раз на Зеленского готовили серьезные покушения, но наши спецслужбы хорошо работают;
  • Об отношениях ГУР и Пригожина расскажет после войны.

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