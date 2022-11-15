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Большой список: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Сегодня 12:21
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В Днепре сегодня, 15 ноября, некоторые жители остались без воды.

Новости Днепра про Большой список: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Киевской, 2; ул. Чаплинской, 263; бульвару Славы, 14; ул. Гвая, 44 прекращено водоснабжение:

  • ул. Киевской, 1–104;
  • ул. Якова Остроянына;
  • ул. Данила Апостола;
  • ул. Черкасской;
  • пер. Черкасского;
  • ул. Кропивницкого;
  • ул. Петра Сокальского;
  • ул. Ахматовой;
  • ул. Бриллиантовой;
  • ул. Андрея Штогаренко;
  • ул. Гарнизонной;
  • ул. Ульяны Громовой;
  • ул. Александра Красносельского;
  • ул. Металлургической;
  • ул. Тенистой;
  • ул. Ташкентской;
  • ул. Конструктивной;
  • ул. Пехотинцев;
  • ул. Чеботарева;
  • ул. Армавирской;
  • ул. Караваева;
  • ул. Танцюрина Балка;
  • пос. Чапли;
  • просп. Героев, 18–22;
  • ул. Мандрыковской, 336-340;
  • бульвара Славы, 10-12;
  • ул. Гвая.

Новости Днепра про Большой список: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Новости Днепра про Большой список: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня. 

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