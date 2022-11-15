Большой список: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Киевской, 2; ул. Чаплинской, 263; бульвару Славы, 14; ул. Гвая, 44 прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня.
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