Большой список: где сегодня в Днепре нет воды и почему

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Киевской, 2; ул. Чаплинской, 263; бульвару Славы, 14; ул. Гвая, 44 прекращено водоснабжение:

Об этом сообщает КП «Днепрводоканал».

В Днепре сегодня, 15 ноября, некоторые жители остались без воды.

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