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  • Большой пожар в Павлограде: пламя с летней кухни перекинулось на крышу дома (ФОТО)

Большой пожар в Павлограде: пламя с летней кухни перекинулось на крышу дома (ФОТО)

Сегодня 11:37
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В воскресенье, 26 февраля, в Павлограде Днепропетровской области произошел пожар - загорелась летняя кухня. Впоследствии огонь перекинулся на крышу жилого дома.

Новости Днепра про Большой пожар в Павлограде: пламя с летней кухни перекинулось на крышу дома (ФОТО)

Сообщение о возгорании в Службу спасения «101» поступило примерно в 4:40. Пожар произошел в переулке Соловьиный. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Огнем была полностью уничтожена летняя кухня и повреждена крыша жилого дома. Общая площадь пожара 140 кв. м.

Пожар ликвидировали примерно час. К счастью, обошлось без жертв и травмированных.

Новости Днепра про Большой пожар в Павлограде: пламя с летней кухни перекинулось на крышу дома (ФОТО)

Новости Днепра про Большой пожар в Павлограде: пламя с летней кухни перекинулось на крышу дома (ФОТО)

Новости Днепра про Большой пожар в Павлограде: пламя с летней кухни перекинулось на крышу дома (ФОТО)

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Новости Днепра про Большой пожар в Павлограде: пламя с летней кухни перекинулось на крышу дома (ФОТО)Українська Новости Днепра про Большой пожар в Павлограде: пламя с летней кухни перекинулось на крышу дома (ФОТО)Русский

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