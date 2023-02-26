Большой пожар в Павлограде: пламя с летней кухни перекинулось на крышу дома (ФОТО)

В воскресенье, 26 февраля, в Павлограде Днепропетровской области произошел пожар - загорелась летняя кухня. Впоследствии огонь перекинулся на крышу жилого дома.

Сообщение о возгорании в Службу спасения «101» поступило примерно в 4:40. Пожар произошел в переулке Соловьиный. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Огнем была полностью уничтожена летняя кухня и повреждена крыша жилого дома. Общая площадь пожара 140 кв. м.

Пожар ликвидировали примерно час. К счастью, обошлось без жертв и травмированных.

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