Большой пожар в Павлограде: пламя с летней кухни перекинулось на крышу дома (ФОТО)

Сообщение о возгорании в Службу спасения «101» поступило примерно в 4:40. Пожар произошел в переулке Соловьиный. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Огнем была полностью уничтожена летняя кухня и повреждена крыша жилого дома. Общая площадь пожара 140 кв. м.
Пожар ликвидировали примерно час. К счастью, обошлось без жертв и травмированных.
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