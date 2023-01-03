Большой обломок застрял в сонной артерии: в Днепре спасают 20-летнего военного

Как рассказал гендиректор больницы Мечникова Сергей Рыженко, в Днепре на протяжении всех новогодних праздников врачи спасают военного, получившего сверхтяжелые ранения.
Александру только что исполнилось 20 лет. Сам из Харькова. Там сейчас проживает его большая семья, которая была очень счастлива до полномасштабной войны. Мама и сестра мальчика работают в харьковской больнице. Они помогают таким, как Александр, раненым военным и гражданским. Сейчас мама разрывается между работой и сыном, между Днепром и Харьковом.
Александр защищал Украину в Донбассе, где и был ранен. По словам медиков, у парня гематома мягких тканей шеи, инородное тело по передней поверхности, правосторонний пневмоторакс. Критическая потеря крови. Огромная гематома шеи, смещение трахеи. Шея за счет наполнения крови увеличилась вдвое. Большой обломок в сонной артерии.
Без обследования и операции на ангиографе шансов у раненого не оставалось. К счастью, днепровские врачи смогли провести сверхсложную процедуру и сейчас молодой человек жив.
Парень пока не может отвечать постоянно дежурящей возле него медсестре, потому что трубки в горле не дают ему говорить. Однако есть шанс, что Александр поправится и вернется к нормальной жизни.
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