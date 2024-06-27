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«Большой лес» и дома казаков: история поселка Краснополье в Днепре

Сегодня 12:52
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В одной из балок Днепра расположился поселок Краснополье. Люди на его территории жили еще до основания Екатеринослава. Сам поселок был рядом с городом. Изначально жили тут несколько казаков с семьями.

 

Новости Днепра про «Большой лес» и дома казаков: история поселка Краснополье в Днепре

Журналисты dnepr.info узнали историю Краснополья в Днепре.

Поселок Краснополье территориально находится в Чечеловском районе Днепра. Он расположен на склоне Войцеховой балки. Это одно из самых старых селений в Днепре, люди жили тут еще до основания Екатеринослава.

Поселок Краснополье был известен с конца VIII века. Правда, тогда оно называлось «Большой лес». В официальных документах об основании города говорится, что село «находится в окружности Екатеринослава». Позже, в XIX веке поселок стал называться Краснополь.

Согласно историкам, первые дома поселка строились именно у озера – сюда в «зимовник» уходили казаки. Зимовник – это поселение, где казаки находились зимой и жили, когда не было боевых действий. На территории зимовника жители держали скот, ловили рыбу, выращивали овощи и фрукты.

Новости Днепра про «Большой лес» и дома казаков: история поселка Краснополье в Днепре

Изначально на территории Большого леса было до 5 домов, но со временем их становилось больше.  Позже к казакам переселились несколько десятков жителей из Половицы.

 К 1886 году тут было 338 дворов, где проживало чуть более 2 – тысяч человек. Также в поселке была церковь. Краснополь быстро разрастался. Уже к 1897 году количество жителей выросло до 3,5 тыс человек. Из-за особенностей балки Краснополье как будто разделено на 3 части ее «рукавами»: западную, центральную и восточную. В первой его части при этом есть небольшое озеро. Со временем его название трансформировалось в название «Краснополье».

Новости Днепра про «Большой лес» и дома казаков: история поселка Краснополье в Днепре

После Второй мировой войны поселок Краснополье вошел в состав Днепра.

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Новости Днепра про «Большой лес» и дома казаков: история поселка Краснополье в ДнепреУкраїнська Новости Днепра про «Большой лес» и дома казаков: история поселка Краснополье в ДнепреРусский

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