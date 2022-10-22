Большой город на Днепропетровщине полностью остался без воды

По всему Новомосковску отсутствует вода.

Об этом сообщил мэр Новомосковска Сергей Резник.

В связи с аварийной ситуацией на сетях электроснабжения на насосной станции третьего подъема произошла остановка насосных агрегатов, временно отсутствует подача воды в городе, — сообщил городской голова.

Отмечается, что аварийной бригадой ДТЭК проводятся работы по ликвидации аварии. После восстановления электроснабжения будет восстановлено водоснабжение. Но когда это произойдет – пока не известно.

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