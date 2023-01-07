Больше миллиарда: в горсовете озвучили долги днепрян за отопление

Так, задолженность горожан за отопление составляет примерно 1 миллиард 300 миллионов гривен.
Об этом сообщил директор КП «Теплоэнерго» Днепровского городского совета Андрей Клименко в эфире телеканала ДнепрТѴ.
«Это не такая маленькая сумма, чтобы пренебрегать ею. Люди, относитесь к этому внимательнее и будьте ответственными! Потому что вы требуете, чтобы у вас было тепло, была вода… Мы же работаем 24/7. Из-за блэкаутов уже было три пуска отопительного сезона», — прокомментировал Андрей Клименко.
Он заверил, что сейчас деньги необходимы на генераторы, обслуживание, персонал, который этим занимается.
Если днепряне не могут вовремя рассчитаться за полученные услуги, то им следует заключить договор реструктуризации на свои долги.
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