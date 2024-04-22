Больше машины: в Днепре заметили авто, которое везло на крыше огромную беседку

Водитель из Днепра прицепил на крышу маленького авто огромную беседку.

На дорогах Днепра заметили автомобиль, который перевозил на крыше беседку большую по размеру, чем сам транспорт. Габаритную конструкцию прикрепили сверху и казалось, будто она вот-вот упадет.

Курьез запечатлел на камеру водитель ехавшего сзади авто.

Просто дядя перевозит беседку на крыше легкового авто, — говорится в сообщении.

Днепряне предполагают, что водитель не хотел платить за доставку или решил, что если хочешь что-то сделать хорошо, то сделай это сам. В комментариях предположили, что водитель активно готовится к дачному сезону, поэтому спешит привезти беседку к себе домой.

Горожане надеются, что водитель благополучно доехал до пункта назначения, а беседка не свалилась с крыши.

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