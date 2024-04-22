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  • Больше машины: в Днепре заметили авто, которое везло на крыше огромную беседку

Больше машины: в Днепре заметили авто, которое везло на крыше огромную беседку

Сегодня 10:40
просмотров

Водитель из Днепра прицепил на крышу маленького авто огромную беседку.

Новости Днепра про Больше машины: в Днепре заметили авто, которое везло на крыше огромную беседку

На дорогах Днепра заметили автомобиль, который перевозил на крыше беседку большую по размеру, чем сам транспорт. Габаритную конструкцию прикрепили сверху и казалось, будто она вот-вот упадет.

Курьез запечатлел на камеру водитель ехавшего сзади авто.

Просто дядя перевозит беседку на крыше легкового авто, — говорится в сообщении.

Днепряне предполагают, что водитель не хотел платить за доставку или решил, что если хочешь что-то сделать хорошо, то сделай это сам. В комментариях предположили, что водитель активно готовится к дачному сезону, поэтому спешит привезти беседку к себе домой.

Горожане надеются, что водитель благополучно доехал до пункта назначения, а беседка не свалилась с крыши.

Новости Днепра про Больше машины: в Днепре заметили авто, которое везло на крыше огромную беседку

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