Больницы, детсады, аэропорт, СБУ и ТРЦ: в Днепре сообщили о минировании почти 250 зданий

В пятницу, 14 апреля, на электронную почту колл-центра СБУ поступило очередное письмо о заминировании ряда зданий в Днепре.

В частности, «террорист» угрожал взорвать несколько ТРЦ, больниц, детских садов, аэропорт и, собственно, здание СБУ. Всего — 249 объектов. Правоохранителям пришлось проверить их все.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Днепра.

Сотрудники полиции обследовали помещения и прилегающие территории всех указанных злоумышленником локаций. Никаких опасных предметов обнаружено не было — информация о минировании оказалась ложной.

Напомним, статьей 259 Уголовного кодекса Украины определено, что заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или других действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжелыми последствиями, — наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

В случае, когда объектами заведомо ложного сообщения стали критически важные объекты инфраструктуры, здания или сооружения, обеспечивающие деятельность органов государственной власти, учреждения здравоохранения, учебные заведения, или если это сообщение повлекло тяжкие последствия или совершено повторно, — наказывается лишением свободы от 4 до 8 лет.

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