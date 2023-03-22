Болезнь не пропадает: более сотни новых случаев коронавируса обнаружили в Днепре

В Запорожье сотрудники ГСЧС завершили спасательную операцию на месте ракетного удара рф по жилым домам. Об этом заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Развитие жилмассива Северный в Днепре началось почти 100 лет назад. Первые дома тут появились в 1930-х годах. Сегодня это один из отдаленных районов, проблемы с транспортом тут были и остаются до сих пор. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как строился жилмассив…