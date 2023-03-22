Болезнь не пропадает: более сотни новых случаев коронавируса обнаружили в Днепре

На стационарном лечении с COVID-19 находятся 166 человек.
За прошедшие сутки в Днепре в центрах вакцинации было сделано 149 прививок от COVID-19.
По состоянию на 22.03.23 в городе сделано 1119974 прививки от COVID-19.
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