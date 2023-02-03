Болезнь не отступает: за сутки в Днепре зафиксировали 16 случаев COVID-19

За прошедшие дни в Днепре в центрах вакцинации сделан 191 прививка от COVID-19.

На стационарном лечении находятся 35 человек, выздоровело 23 человека.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Днепровского горсовета.

За 2 февраля лабораторным центром в Днепре было обнаружено 16 случаев COVID-19.

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