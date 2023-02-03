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Болезнь не отступает: за сутки в Днепре зафиксировали 16 случаев COVID-19

Сегодня 06:45
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За 2 февраля лабораторным центром в Днепре было обнаружено 16 случаев COVID-19.

Новости Днепра про Болезнь не отступает: за сутки в Днепре зафиксировали 16 случаев COVID-19

 Об этом сообщает Департамент здравоохранения Днепровского горсовета.

На стационарном лечении находятся 35 человек, выздоровело 23 человека.

За прошедшие дни в Днепре в центрах вакцинации сделан 191 прививка от COVID-19.

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Новости Днепра про Болезнь не отступает: за сутки в Днепре зафиксировали 16 случаев COVID-19Українська Новости Днепра про Болезнь не отступает: за сутки в Днепре зафиксировали 16 случаев COVID-19Русский

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