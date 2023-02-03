Более десятка новых случаев Covid-19: какая ситуация с коронавирусом в Днепре

За прошлые сутки в Днепре коронавирусную инфекцию зафиксировали еще у 17 человек.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения населения Днепровского городского совета.

За сутки в Днепре лабораторным центром было обнаружено 17 случаев Covid-19. Выздоровели 35 человек, на стационарном лечении находятся 37 человек.

За прошедшие сутки в Днепре в центрах вакцинации было сделано 260 привив

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