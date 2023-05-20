Более 700 азовцев до сих пор в плену: жители Днепра вышли на мирную акцию

В субботу, 20 мая, жители Днепра собрались на Фестивальном причале, чтобы напомнить о том, что защитники Мариуполя уже год находятся в плену россиян. На акцию пришли несколько десятков днепрян с плакатами и флагами.
По состоянию на данный момент в плену находится еще 700 «азовцев».
Сегодня исполняется год, когда последний защитник Мариуполя вышел из «Азовстали» по приказу. После 86 дней обороны города в сверхтяжелых условиях, непрерывных боев и бомбежек, смертей собратьев, ранений и потери конечностей ради спасения тяжелораненых, которые больше не могли держать оружие в руках, мы вышли в плен, — говорится в сообщении Азова.
Сегодня в Украине и за границей люди собрались для того, чтобы напомнить о защитниках, которые до сих пор ждут освобождения из плена.
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