Более 600 преступников вошли в реестр педофилов: кто имеет к нему доступ

В Украине сформирован реестр педофилов.

29 ноября Офис генпрокурора завершил наполнение «реестра педофилов» — перечня людей, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей. Более 600 преступников были внесены в базу.

В реестр вошли также люди, которые «погасили» свою судимость. В будущем перечень будут обновлять, но сейчас добавили всех преступников, когда-либо привлекавшихся к ответственности за притязание, развращение или сексуальное насилие над детьми.

«Сложившийся реестр станет предохранителем повторного совершения преступлений против половой неприкосновенности детей», — добавили в пресс-центре.

В реестр человек может попасть, если суд признал его виновным в совершении преступления. Вносятся следующие сведения:

фамилии, имени, отчества осужденного;

даты рождения;

места жительства или пребывания;

преступления, за которое он был осужден;

данные об уголовном наказании;

информацию об отбытом наказании.

Кто получит доступ к реестру?

Реестр не будет общедоступным, но кроме правоохранителей к нему получат доступ директора школ и садов, руководители государственных администраций и председатели органов местного самоуправления.

Таким образом, должностные лица смогут обеспечить детей от педофилов, которые могут попытаться устроиться на работу в школы или сады или другие учреждения, где много детей.

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