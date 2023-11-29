Более 600 преступников вошли в реестр педофилов: кто имеет к нему доступ

29 ноября Офис генпрокурора завершил наполнение «реестра педофилов» — перечня людей, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности детей. Более 600 преступников были внесены в базу.
В реестр вошли также люди, которые «погасили» свою судимость. В будущем перечень будут обновлять, но сейчас добавили всех преступников, когда-либо привлекавшихся к ответственности за притязание, развращение или сексуальное насилие над детьми.
«Сложившийся реестр станет предохранителем повторного совершения преступлений против половой неприкосновенности детей», — добавили в пресс-центре.
В реестр человек может попасть, если суд признал его виновным в совершении преступления. Вносятся следующие сведения:
Реестр не будет общедоступным, но кроме правоохранителей к нему получат доступ директора школ и садов, руководители государственных администраций и председатели органов местного самоуправления.
Таким образом, должностные лица смогут обеспечить детей от педофилов, которые могут попытаться устроиться на работу в школы или сады или другие учреждения, где много детей.
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