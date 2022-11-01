Более 50 км/ч не поедешь: в Днепре ввели единый скоростной режим

В Днепре с 1 ноября и до 1 апреля ввели единый скоростной режим – в городе разрешили ездить только 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже.
Об этом сообщает департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.
Так, изменения коснутся шести участков улично-дорожной сети города:
Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Героев столкнулись Hyundai и Skoda.
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