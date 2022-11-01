Более 50 км/ч не поедешь: в Днепре ввели единый скоростной режим

К сведению водителей!

В Днепре с 1 ноября и до 1 апреля ввели единый скоростной режим – в городе разрешили ездить только 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже.

Об этом сообщает департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Так, изменения коснутся шести участков улично-дорожной сети города:

Набережная Победы,

Набережная Заводская,

Центральный мост,

Донецкое шоссе,

Запорожское шоссе,

ул. Маршала Малиновского.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Героев столкнулись Hyundai и Skoda.

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