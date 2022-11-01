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Более 50 км/ч не поедешь: в Днепре ввели единый скоростной режим

Сегодня 15:20
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К сведению водителей!

Новости Днепра про Более 50 км/ч не поедешь: в Днепре ввели единый скоростной режим

В Днепре с 1 ноября и до 1 апреля ввели единый скоростной режим – в городе разрешили ездить только 50 км/ч, кроме участков, где разрешенная скорость ниже.

Об этом сообщает департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Так, изменения коснутся шести участков улично-дорожной сети города:

  • Набережная Победы,
  • Набережная Заводская,
  • Центральный мост,
  • Донецкое шоссе,
  • Запорожское шоссе,
  • ул. Маршала Малиновского.

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на проспекте Героев столкнулись Hyundai и Skoda.

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Новости Днепра про Более 50 км/ч не поедешь: в Днепре ввели единый скоростной режимУкраїнська Новости Днепра про Более 50 км/ч не поедешь: в Днепре ввели единый скоростной режимРусский

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