Более 40 новых случаев: какая ситуация с коронавирусом за сутки

Всего уже проведено 1 109 472 прививки.

За прошедшие сутки в центрах вакцинации сделано 476 прививок от COVID-19.

На сегодняшний день на стационарном лечении от COVID-19 находятся 49 человек.

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Днепровского горсовета.

В Днепре за сутки коронавирус выявили у 42 человек.

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