Более 40 новых случаев: какая ситуация с коронавирусом за сутки

Об этом сообщает Департамент здравоохранения Днепровского горсовета.
На сегодняшний день на стационарном лечении от COVID-19 находятся 49 человек.
За прошедшие сутки в центрах вакцинации сделано 476 прививок от COVID-19.
Всего уже проведено 1 109 472 прививки.
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