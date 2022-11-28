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Более 30 снарядов: глава ДнепроОВА о ситуации на Днепропетровщине

Сегодня 08:30
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Сегодняшняя ночь прошла без ракетной угрозы, но не без артиллерийских обстрелов. Всю ночь оккупанты терроризировали Никопольский район с противоположной стороны Каховского водохранилища, выпустили более 30 снарядов.

Новости Днепра про Более 30 снарядов: глава ДнепроОВА о ситуации на Днепропетровщине

Россияне обстреляли из «Градов» и тяжелой артиллерии три общины – Марганецкую, Покровскую и Красногригорьевскую.

Прошло без пострадавших. Детали атак выясняются.

«В остальных районах ночь без тревог и чрезвычайных ситуаций. И в эту минуту спокойно.

Но не теряйте бдительности. Звучит сирена – переходите в безопасные места», – написал Валентин Резниченко.

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