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Более 210 тысяч ликвидированных военных, — Генштаб о потерях рф

Сегодня 10:00
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Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 5 июня, составили 410 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 210350 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили по 11 танков и ББМ и 12 артсистем.

Новости Днепра про Более 210 тысяч ликвидированных военных, - Генштаб о потерях рф

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.23 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 210350 (+410) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 3848 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин — 7523 (+11) ед,
  • артиллерийских систем — 3567 (+12) ед,
  • РСЗО — 584 (+1) ед,
  • средства ПВО — 349 (+5) ед,
  • самолетов — 313 ед,
  • вертолетов — 298 ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 3189 (+14),
  • крылатые ракеты — 1136 (+4) ед,
  • корабли /катера — 18 ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6312 (+7) ед,
  • специальная техника — 484 (+5)

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Новости Днепра про Более 210 тысяч ликвидированных военных, - Генштаб о потерях рфУкраїнська Новости Днепра про Более 210 тысяч ликвидированных военных, - Генштаб о потерях рфРусский

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