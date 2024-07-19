Более 138 млн убытков: чинновник из Днепропетровщины причастно к всеукраинской схеме по хищению средств на ВСУ

Правоохранители завершили «масштабную спецоперацию», в ходе которой провели 70 обысков и сообщили о подозрении 30 людям, сообщили в Офисе генпрокурора.
В частности, начальника квартирно-эксплуатационного управления Днепропетровщины обвиняют в хищении денег, которые выделяли на нужды армии.
Его и еще три десятка человек разоблачили на закупках по завышенным ценам топлива, электроэнергии, газа, мебели, топливной древесины и проведению стройработ на объектах военной инфраструктуры. Общая сумма ущерба составила более 138 млн грн. Отдельные должностные лица также разоблачены на небрежном отношении к военной службе и незаконном обогащении»
Один из подозреваемых даже обогатился землей, коммерческим имуществом и вещами на 11,7 млн. грн. Конечно, оформлял на других людей.
К всеукраинской сделке причастны начальники управлений и отделов из 11 регионов Украины.
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