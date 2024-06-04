«Более 10 домов, больница и поликлиника»: Борис Филатов доложил о последствиях утренней атаки на Днепр

Мэр Днепра Борис Филатов доложил о последствиях вражеской атаки.

Информацию опубликовал в своем Telegram-канале.

По состоянию на 09:00 известно об изуродованных домах Жилищно-коммунального хозяйства — более десяти зданий. Разбито примерно 300 окон.

Повреждены шесть домов ОСМД. Там изуродовано около 100 окон.

Испорчено ориентировочно 70 окон в больнице и поликлинике.

Разбитое здание школы – выбитые окна и двери, сломанные парты, поврежденная крыша.

Изуродован 31 частный дом.

Всем, кому нужна помощь, обращайтесь к работающим на месте работникам районной администрации или непосредственно в администрацию, — отметил Филатов.

Напомним, сегодня мы писали, что утром враг атаковал Днепр: есть пострадавшие.

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